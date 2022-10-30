نشكركم على متابعتكم خبر توقف مؤقت في بعض خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكتروني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الداخلية عن حدوث توقف مؤقت في عدد من الخدمات على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنستغرام إنه “في ظل عملية التحديث والتطوير المستمرة التي تحرص عليها الوزارة، سيتم إجراء عمليات صيانة للموقع الإلكتروني، الأحد، من الساعة 9:30 مساءً حتى 1:30 صباحاً، وخلال هذه الفترة سيتم توقف عدد من الخدمات التي يقدمها الموقع”.