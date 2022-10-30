نشكركم على متابعتكم خبر نمو كبير في أداء فنادق أبوظبي خلال 9 شهور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصل عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي إلى 2.9 مليون نزيل منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة نمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إشغال فنادق الإمارة خلال الشهور التسعة من العام الجاري69% بنسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ متوسط عدد الليالي التي قضاها النزلاء خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 3.1 ليلة. بينما بلغ متوسط قيمة الغرف الفندقية خلال نفس الفترة 314 درهماً، بحسب آخر إحصائيات “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي”.

وتصدر النزلاء من دولة الإمارات قائمة نزلاء فنادق أبوظبي بعدد 866 ألف نزيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. تلاهم النزلاء من الهند بعدد 340 ألف نزيل، ثم النزلاء من الفلبين من خلال 124 ألف نزيل، ثم من مصر بعدد 123 ألف نزيل. ثم من بريطانيا 117 ألف نزيل، ثم النزلاء من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وسلطنة عمان وفرنسا.

وسجلت فنادق إمارة أبوظبي ارتفاعاً في أعداد النزلاء خلال سبتمبر، حيث بلغ عددهم 321 ألف نزيل وبنسبة زيادة بلغت 32% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحققت فنادق الإمارة في الشهر الماضي معدلات إشغال بلغت 65%، بينما بلغ متوسط عدد الليالي التي قضاها النزلاء 2.8 ليلة. وبلغ متوسط تكلفة الليلة الواحدة في فنادق الإمارة 279 درهماً.