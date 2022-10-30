نشكركم على متابعتكم خبر 4 كلمات مرور أكثر شيوعاً للمخترقين.. و”أبوظبي الرقمية” تحذر منها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

حددت هيئة أبوظبي الرقمية 4 كلمات مرور الأكثر شيوعاً، حيث يحتاج المخترقون ثانية واحدة فقط لاختراقها، محذرة الجمهور من استخدامها لعدم التعرض للاختراق واستخدام كلمات مرور أطول وأكثر تعقيداً للحفاظ على أمن الأفراد السيبراني.

وأوضحت أن تلك كلمات المرور هي:”123456 و 123456789 و qwerty و password”، مشيرة إلى أن كلمات المرور المكونة من 16 عنصراً والتي تتضمن حروفاً صغيرة وكبيرة ورموزاً وأرقاماً قد يستغرق المخترقون 32 مليون سنة لاختراقها.

وأكدت أن إنشاء كلمات مرور مختلفة لكلّ حساب، يجعل الفرد أقل عرضة للهجمات السيبرانية ويساعده على حماية حساباته من خطر الاختراق، موضحة أنه إذا كان الفرد يستخدم كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات فيكون معرضاً لخطر الاختراق الأمني، كما سيسهم في تسهيل وتحقيق أهداف المهاجمين السيبرانيين في اختراق جميع الحسابات والبيانات الشخصية للفرد.

وحول كيفية جعل كلمة المرور الخاصة بالفرد محصنة، نصحت الأفراد بضرورة اتباع 8 اجراءات وهي: استخدام مزيج من الحروف والأرقام والرموز، واختيار ما لا يقل عن 12 إلى 14 حرفاً لكلمات المرور، وتمكين خاصية المصادقة الثنائية 2F حال توفرها، واستخدام عبارات عشوائية ذات معنى بالنسبة للفرد وغير مفهومة للآخرين.

وأكدت الهيئة ضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة كل 3 أشهر، وعدم إعادة استخدام كلمات المرور القديمة، وقبل كتابة كلمة المرور أو البيانات ضرورة التأكد من عنوان الموقع يحتوي على HTTPS ( أي حاصل على الشهادة الرقمية) لضمان تشفير البيانات، بالإضافة إلى عدم تدوين كلمات السر الخاصة بالفرد.