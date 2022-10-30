نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.