نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 06:58 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان.