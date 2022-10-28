نشكركم على متابعتكم خبر رئيس أركان القوات المسلحة يشارك في اجتماعي اللجنة العسكرية العليا الخليجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 06:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

شارك الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له في اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها (19) بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة السعودية، الرياض.

وبحسب صحيفة “الخليج”، تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وبما يحقق الأهداف المرجوة لمنظومة دول المجلس في شتى المجالات خاصة العسكرية.

كما شارك الرميثي – على هامش الاجتماع – في الاجتماع الأول لمجلس الأكاديمية الخليجية لدراسات الاستراتيجية والأمنية؛ حيث تمت مناقشة سير عمل فريق التحضير الأكاديمي خلال المرحلة الرئيسية لأعمال الفريق ومتطلبات تفعيل الأكاديمية.