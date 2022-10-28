نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي احتفالاً بيوم العلم: سيبقى علمنا مرفوعاً.. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعا صاحب السمو محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، كافة الوزارات والمؤسسات إلى رفع علم الإمارات بشكل موحد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالث من نوفمبر القادم احتفالاً بيوم العلم.

وأضاف سموه: “سيبقى علمنا مرفوعاً .. سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقاً .. ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء”.