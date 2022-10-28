نشكركم على متابعتكم خبر 6 إجراءات عليك القيام بها عند تعرض مركبتك لعطل فجائي أثناء القيادة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أوضحت شرطة أبوظبي إجراءات السلامة المرورية عند تعرض المركبة لعطل فجائي أثناء القيادة خصوصاً في الفترة الليلية، وذلك عبر نشرها فيديو يشرح ذلك.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى 6 قواعد مهمة يجب اتباعها عند تعرض المركبة لعطل فجائي أثناء القيادة، وتشمل:

1- عند تعطل المركبة يجب الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ.

2- استخدام كتف الطريق الأيمن فقط في حالة الضرورة القصوى.

3- استخدام الإشارات الرباعية التحذيرية.

4- وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية لتنبيه سائقي المركبات الأخرى.

5- تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامتك.

6- اتصل بهاتف الطوارئ 999 لطلب المساعدة.