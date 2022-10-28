نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 07:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 00:22 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:06.