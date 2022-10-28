نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الدفاع تطلق التطبيق الذكي لبطاقة “حماة الوطن” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي، اليوم، تطبيق “حماة الوطن” الخاص بمشروع بطاقة “حماة الوطن” الذي أطلقته الوزارة في عام 2015 لخدمة أبناء القوات المسلحة، وذلك خلال احتفالية خاصة نظمتها الوزارة لتكريم الشركاء المساهمين في المشروع بفندق نادي ضباط القوات المسلحة (إرث) في أبوظبي.

وقال العميد الركن خالد علي السميطي، رئيس الإدارة التنفيذية للإمداد، إن احتفال وزارة الدفاع يأتي ضمن النجاحات التي حققها مشروع بطاقة حماة الوطن وضمن جهود الوزارة في تنفيذ مبادرات رامية لخدمة حاملي البطاقة وتحقيقا لرؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع، تلك الرؤية التي تهدف دوماً لترسيخ الإيجابية وتكريم من يستحق التكريم.

وأكد العميد الركن خالد السميطي، أن بطاقة حماة الوطن حققت نجاحات كبيرة على مستوى الدولة وأسهمت في تقديم مزايا وخدمات حصرية لحاملي البطاقة منذ إطلاقها في الثامن من يونيو عام 2015، إلا أن الطريق مازال طويلاً حيث نهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحالية وتحقيق المزايا من المنافع المتبادلة لحاملي البطاقة.

وأضاف السميطي أن إطلاق التطبيق الذكي لبطاقة “حماة الوطن” جاء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “ايرن اكسترا مايز” التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، وبذلك سيتمكن حاملو البطاقة مستخدمو التطبيق من الاطلاع على كافة العروض والخصومات المطروحة وأحدثها في مختلف القطاعات في الدولة بكل مرونة وسهولة.

هذا وأكد حرص وزارة الدفاع متمثلة في الإدارة التنفيذية للإمداد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يساهم بفعالية في مسيرة التطوير وتقديم أفضل المزايا والخدمات لأبناء القوات المسلحة حماة الوطن.

وكرمت الوزارة العديد من الشركات والمؤسسات المشاركة في بطاقة “حماة الوطن” وهي: مجموعة إعمار، ومجموعة الحبتور، ومجموعة المسعود، وطيران الاتحاد، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الاتصالات المتكاملة، وهوم سنتر، وشركة ايكيا الفطيم، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، وجامعة أبوظبي، وأبراج الاتحاد، وفرح اكسبيرينسز، وشركة ايديال، وسامسونج جلف للإلكترونيات، ومنتجع الفرسان الرياضي.