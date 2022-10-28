نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي السيسي بمناسبة الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الاستثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية. وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية … نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات .. وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها”.