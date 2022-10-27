نشكركم على متابعتكم خبر حادث سير يعطل حركة المرور على شارع الشيخ محمد بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أدى حادث سير مروري وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل جسر مردف في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي في تعطيل حركة السير والتسبب بزحام شديد على الطريق.

وأفادت شرطة دبي أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين عدة مركبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم. مؤثراً على حركة السير في الطريق وكذلك على الشوارع الرئيسية في الشارقة والمؤدية إلى دبي