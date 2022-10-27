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إحالة نائب رئيس مجلس إدارة “سلامة” السابق مع آخرين إلى محكمة الجنايات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أحالت النيابة العامة في دبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” – العضو المنتدب السابق للشركة مع آخرين، إلى محكمة الجنايات في دبي.

 

وأوضحت الشركة: أنه تمت إحالة المذكورين إلى المحكمة بعدة تهم من ضمنها الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بمصلحة الجهة التي عملوا بها لما يقارب العشرين عاماً.

 

وتابعت: أن مجلس إدارتها الحالي يؤكد للمساهمين استمرار جهوده في المحافظة على حقوق المساهمين وحمايتها من أي محاولة للنيل منها، واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى الشركة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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