نشكركم على متابعتكم خبر إحالة نائب رئيس مجلس إدارة “سلامة” السابق مع آخرين إلى محكمة الجنايات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أحالت النيابة العامة في دبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” – العضو المنتدب السابق للشركة مع آخرين، إلى محكمة الجنايات في دبي.

وأوضحت الشركة: أنه تمت إحالة المذكورين إلى المحكمة بعدة تهم من ضمنها الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بمصلحة الجهة التي عملوا بها لما يقارب العشرين عاماً.

وتابعت: أن مجلس إدارتها الحالي يؤكد للمساهمين استمرار جهوده في المحافظة على حقوق المساهمين وحمايتها من أي محاولة للنيل منها، واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى الشركة.