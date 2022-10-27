نشكركم على متابعتكم خبر تباين أسواق المال الإماراتية في مستهل التداولات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تباينت أسواق المال الإماراتية في مستهل تداولات جلسة الخميس، ليتراجع سوق دبي بنسبة 0.03% عند 3344.93 نقطة. بينما واصل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعه بنسبة 0.73% عند مستوى10145.68 نقطة.

وقاد الارتفاع في أبوظبي سهم “العالمية القابضة” الذي صعد 2.33%، و”ملتيبلاي” بنسبة 1.37% عند الفتح. وفي سوق دبي ارتفع سهم “الإمارات للمرطبات” 3.85%، و”سلامة” 2.07%.

وفي جلسة الأربعاء، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 0.27% عند مستوى 10068 نقطة. فيما تخلى سوق دبي عن مكاسبه الصباحية ليتراجع في ختام الجلسة 0.9% إلى مستوى 3345 نقطة.