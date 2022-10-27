نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بإنشاء معابر لحماية شاطئي اللؤلؤية والزبارة من الانجرافات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ معابر لحماية شاطئي اللؤلؤية والزبارة في مدينة خورفكان من الانجرافات في المستقبل وقت نزول الأودية.

كما وجه سموه هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بتنفيذ طريق يمتد من مدخل الزبارة، ويمر بالمنطقة التراثية التي وجه بها سموه، ليصل حتى شاطئ الزبارة.