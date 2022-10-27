نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد: مصر والإمارات قلب واحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر.

وقال سموه عبر تويتر بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية: “50 عاماً من التآخي والتعاون من أجل ازدهار شعبينا وأمن واستقرار منطقتنا..5 عقود نعمل يدا بيد..نتشارك الرؤى والتطلعات..نعلي معا من قيم التضامن والتآزر بين الأشقاء..نعزز شراكاتنا لإرساء مستقبل يزهو بالنجاحات والإنجازات للأجيال القادمة.. مصر والإمارات قلب واحد”.