محمد بن زايد:الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات بينهما تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما .

وقال سموه في تغريدة على “تويتر” منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء.. وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل.