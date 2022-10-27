نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد.. الجو صحو بوجه عام غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:58 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة. مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إمن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 02:47

والجزر الأول عند الساعة 20:28 والثاني عند الساعة 07:50 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:40 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزرالثاني عند الساعة 05:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 90 30

دبي 35 25 90 35

الشارقة 36 22 90 30

عجمان 34 24 95 40

أم القيوين 33 20 95 40

رأس الخيمة 36 20 90 40

الفجيرة 34 25 70 25

العـين 36 23 70 10

ليوا 36 21 90 25

الرويس 34 22 85 35

السلع 34 20 90 30

دلـمـا 34 25 80 50

طنب الكبرى 31 25 85 60

طنب الصغرى 31 25 85 60

أبو موسى 31 25 85 60