نشكركم على متابعتكم خبر الفلكية مايا هزيم تكشف أهم الزوايا والمنزلة القمرية ليوم الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:58 صباحاً - خاص

الخميس 27 أكتوبر 2022

27 / 10 / 2022

القمر بدايةً حتى قرابة التاسعة مساءً مستمرّ بمنزلة (الشولة) وهي بأواخر درجات العقرب وبداية القوس وتعتبر منزلة متوسطة الحظوظ تميل للنحس ببعض الجوانب ..تفيد الربح لكن معها يزداد التسلّط والعداء وعلينا أن ننتبه من السرقات ولاتنفع للسفر ولبس ماهو جديد.. المولود وقمره بمنزلة الشولة مشؤوم على والديه مكروه بين الناس ذكر أو أنثى ..

بعد ذلك ينتقل القمر لمنزلة النعائم وتأثيرها اقوى باليوم التالي ..

زاوية بين القمر بالقوس والمشتري بأول درجات الحمل تسديس 60° بالفترة الصباحية كلها تحمل طاقات كبيرة بسبب التوقيت الدقيق بانتقال القمر الجديد والمشحون بطاقة الكسوف لبرج القوس و حين انتقال القمر لبرج القوس تكون السمة 60° وتأثيرها يكون قوي يوم الخميس وهو يوم المشتري ..هي طاقات كبيرة وتغييرات مهمة للأبراج حيث تعتبر مناسبة لكلّ شيء فيه خير وجمال ومحبة وتزودنا بمشاعر الود والسلام والانفتاح الفكري وتحمل الفرص الماديّة والعاطفيّة والإجتماعيّة ومناسبة للتجارة والبيع والشراء والسفر والانفتاح ولعمليات التجميل البسيطة وتغيبر الشكل وقص الشعر والتبخير والتنظيف ..ترتيب الأبراج ابتداءً من الأكثر فائدة :

الحمل ، القوس ، الميزان ، الثور ، السرطان ، الأسد ، الدلو ، الجدي ، الجوزاء ، العقرب ، العذراء ، الحوت .