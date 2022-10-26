نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ ريشي سوناك بتوليه منصب رئيس وزراء بريطانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله، معالي “ريشي سوناك”، بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال سموه: “أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.