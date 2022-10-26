نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس النمسا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 04:58 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور “ألكسندر فان دير بيلين”، رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور “ألكسندر فان دير بيلين”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “كارل نيهامر”، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.