نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية غواتيمالا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي ماريو أدولفو بوكارو وزير خارجية جمهورية غواتيمالا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب “وام”، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وغواتيمالا والحرص المشترك على تعزيزها وتوسعة آفاق التعاون في المجالات كافة.

من جانبه أعرب معالي ماريو أدولفو بوكارو عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.