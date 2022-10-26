نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي بمعالي رئيس وزراء ألبانيا، متطلعاً إلى مواصلة العمل الذي بدأه الجانبان منذ سنوات لتنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام لمصلحة شعبي البلدين الصديقين.

فيما نقل معالي رئيس الوزراء إلى سموه تحيات فخامة بيرام بيغاي رئيس ألبانيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، كما حمله سموه نقل تحياته إلى الرئيس الألباني وتمنياته له دوام الصحة والسعادة ولبلده الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وألبانيا، مشيرين في هذا السياق إلى المستوى الذي وصل إليه التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في ظل “اتفاقية التعاون الاقتصادي” التي وقعها البلدان خلال شهر نوفمبر عام 2020 وما يشهده من تطور ونمو مستمرين في جميع المجالات.. مؤكدين الحرص المشترك على الارتقاء بعلاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.

واستعرض سموه ورئيس وزراء ألبانيا خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.