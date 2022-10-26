نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المجر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر الصديقة.

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة التجارة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب التي تندرج ضمن برنامج التعاون الاقتصادي الذي أطلقه البلدان الصديقان خلال شهر فبراير الماضي.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات واستقطابها في إطار ” اتفاقية حماية الاستثمارات وتشجيعها” التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر خلال شهر يوليو عام 2021 والتي تستهدف تنمية آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين بما يحفز مبادرات الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.. بجانب “برنامج التعاون الاقتصادي ” الذي أطلقه البلدان خلال العام الحالي لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء المجري وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.