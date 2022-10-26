نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد:كل الدول مهمة لنا..كل الشعوب المحبة هي شعوب صديقة لشعبنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، فخامة فليبي شاسنتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، في قصر زعبيل بدبي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: “التقيت اليوم رئيس جمهورية موزمبيق، وشهدنا توقيع مذكرات تفاهم، وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معهم. كل الدول مهمة لنا، كل العلاقات نعطيها اهتمام خاص، كل الشعوب المحبة هي شعوب صديقة لشعبنا”.