نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الجوهرةبنت ممدوح آل سعود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 07:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.