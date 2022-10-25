نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع حجم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة. بنحو 33.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وبينت الإحصاءات أن “الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة. وصل إلى 717.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 683.4 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة بنسبة 5%”.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 33.7 مليار درهم. أو ما نسبته 4.9% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، وفق “وام”.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين. والبالغ 800.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 83.3 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. فيما بلغ نحو 346.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 662 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أغسطس الماضي. فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.6 مليار درهم بما يوازي 17.3%.