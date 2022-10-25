نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كازاخستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:00 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “قاسم جومارت توكاييف” رئيس جمهورية كازاخستان ، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “قاسم جومارت توكاييف”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “علي خان اسماعيلوف”، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.