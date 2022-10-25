نشكركم على متابعتكم خبر الشؤون الإسلامية تدعو لإقامة صلاة الكسوف بعد صلاة العصر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف في جميع مساجد الدولة، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء.

وأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى بين فيها أن صلاة الكسوف سنّة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً. فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.

وأضاف: “بالنسبة لوقتها: فإنَّه يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف.. سائلين الله تعالى أن يديم الخير والاستقرار على القيادة الرشيدة، وكل من يعيش على تراب دولة الإمارات”.