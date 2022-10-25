نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ورئيس موزمبيق يبحثان العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، فخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه – في بداية اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ – بفخامة رئيس موزمبيق والوفد المرافق له، متمنياً أن تشكل زيارته دفعة مهمة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات وموزمبيق والفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق أكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال البيئة ومواجهة التغير المناخي في ظل عضوية جمهورية موزمبيق في مبادرة “الابتكار الزراعي للمناخ” التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة وأعلنت خلال العام الماضي .. بجانب ما يمثله مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل، من أهمية كبيرة في هذا الخصوص.

وتبادل سموه ورئيس موزمبيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب فخامة فليبي شاسنتو نيوسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل مع سموه لمزيد من النمو والازدهار للعلاقات الثنائية.