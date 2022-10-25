نشكركم على متابعتكم خبر بموسمها ال 27..القرية العالمية تفتح أبوابها للترحيب بضيوفها غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

تنطلق غداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات أعمال الموسم السابع والعشرين للقرية العالمية. أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. متضمنة 27 جناحاً، وما يزيد على 3500 منفذ للتسوق وأكثر من 250 مطعماً ومقهىً ومنفذاً للمأكولات الشعبية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجندة حافلة من العروض الترفيهية والثقافية تصل إلى 40,000 عرضاً على مدى الموسم. ويشارك فيها نخبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم والشخصيات المشهورة. إضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض المتجولة. وكذلك العرض الشيّق الوحيد في المنطقة الذي يضم استعراضات لمجازفات مائية. كما تقدّم القرية العالمية لضيوفها فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع مجموعة واسعة من جولات الركوب الشيّقة وألعاب المهارة. والتي يصل عددها إلى أكثر من 175 جولة ولعبة بالإضافة إلى وجهات ترفيهية تشمل منطاد الهليوم الجديد “جي في بيغ بالون”، الفريد من نوعه. والذي يوفّر إطلالة ساحرة على مختلف أرجاء القرية العالمية ومُحيطها.

وحول الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه محمد شرف:

“شكّلت القرية العالمية إضافة إيجابية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة.

ومنذ اختتام فعاليات الموسم الـ26، عمل فريقنا على جمع البيانات وآراء الضيوف لرصد أفضل السبل للارتقاء بتجربة زوارنا إلى مستويات أعلى من السعادة وكذلك الاستفادة. عبر التعرف على ثقافات متنوعة وعادات وتقاليد وأكلات من مختلف أنحاء العالم.”

وأضاف شرف: “نثمّن جهود فريق العمل وشركائنا المميزين الذين عملوا بجد لجمع ثقافات العالم المتنوعة في دبي وبين جنبات القرية العالمية. ”

” ويسعدنا أن نرحّب بالضيوف من جميع بلدان العالم في الموسم 27 للقرية العالمية مع باقة آسرة من الوجهات الترفيهية وتجارب التسوق. وتذوق ألذّ المأكولات وفرص الاستمتاع بالعروض الترفيهية الرائعة.”

واحتفالًا ببدء موسمها الجديد، تطلق القرية العالمية أسطولاً مميزاً من السيارات الأكثر شهرة في العالم للتجول في أرجاء إمارة دبي.

حيث تضم فعالية “رحلات الروائع” من القرية العالمية مجموعة من سيارات الأجرة الشهيرة من نيويورك وكوبا واليابان وتايلاند والمكسيك ولبنان.

وسيتمكن الجمهور من الاستمتاع بتجربة ترفيهية وتحديّات مميزة في المقاعد الخلفية للسيارات. مستوحاة من البلدان التي تمثلها تلك السيارات.

فرصة للفوز

ويمكن لأي شخص التقاط صورة لأي من تلك السيارات خلال رحلاتها المختلفة أو معها. ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع استخدام وسم #رحلات_الروائع، ليحظى بفرصة للفوز بجوائز قيّمة.

وتشمل الوجهات الترفيهية الجديدة في الموسم 27 للقرية العالمية: منطاد الهيليوم “جي في بيغ بالون”. و”بيت الرعب”، وساحة “ديغرز لاب” الجديدة للأنشطة الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال، والمتواجدة عند مدخل منطقة كرنفال™ للأطفال.

كما سيشهد هذا الموسم عودة متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!™ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الرابع على التوالي. الذي سيقدم 50 معروضة جديدة، ومعرض الأبطال الجديد والذي يضمّ معروضات فريدة من نوعها ونادرة من عالم أفلام الأبطال الخارقين.

وبالنسبة للعروض الترفيهية والثقافية، سيحفل موسم القرية العالمية 27 بمشاركة كوكبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم، وعرض شيق جديد، وعروض الشخصيات الشهيرة. والحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الترفيهية المتجولة. وستتاح للضيوف الفرصة لمشاهدة أكثر من 400 فنان من 40 دولة، وأكثر من 200 عرض في كل ليلة من الموسم.

خيارات واسعة

ويمكن للضيوف الاختيار بين أكثر من 250 مطعماً ومقهىً، إلى جانب خيارات المأكولات الشعبية. والمفاهيم الجديدة والخيارات الحديثة لمنافذ الطعام لتجربة نكهات عالمية متنوعة. وتعتبر المطاعم الراقية المتعددة الطوابق أحدث الإضافات الجديدة في الموسم. حيث تمنح الضيوف الفرصة للاستمتاع بإطلالات رائعة على بحيرة التنين في القرية العالمية.

وسيضفي جناحا قطر وعُمان المزيد من المتعة والتشويق إلى تجربة التسوق الرائعة في القرية العالمية التي تضم 27 جناحاً هذا الموسم.

وتستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها والترحيب بهم اعتباراً من الساعة 6 من مساء الثلاثاء 25 أكتوبر. بينما ستفتح أبوابها يومياً من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر.

كذلك ستفتح القرية العالمية أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت والعطل الرسمية من 4 عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. في حين تغلق بوابات الدخول يومياً قبل نصف ساعة من موعد إغلاق القرية العالمية، التي تخصص أيام الثلاثاء لدخول العائلات والسيدات فقط. إلا إذا تزامنت مع عطلة رسمية.

وستتوافر خيارات تذاكر جديدة للموسم الجديد، الذي تبدأ أسعار تذاكره من 18 درهماً فقط. إذ بات بإمكان حاملي تذكرة “فاليو” استخدامها للدخول من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية). إلى جانب تذكرة “أي يوم” التي ستسمح لحامليها دخول القرية العالمية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية. كما ستقدم القرية العالمية خصماً بنسبة 10% عند شراء التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة.