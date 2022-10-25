نشكركم على متابعتكم خبر لإنجازاتهم المهنية.. قائد عام شرطة عجمان يكرم عدداً من الموظفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، عدداً من الموظفين حققوا إنجازات متميزة في مسيرتهم المهنية.

وأثنى قائد عام شرطة عجمان، على الجهود التي بذلها المكرمون فحققوا تميزاً في العمل، حيث كرم المساعد أول فارس الكعبي من إدارة العمليات تقديراً لإخلاصه في العمل ومهارته وخبرته في التعامل مع الجمهور وإسعادهم، وتلقيه رسائل شكر وإشادة من المتعاملين.

كما كرم المساعد أول حمد سعيد المطروشي من مركز شرطة الحميدية الشامل لفوزه بالمركز الأول في مسابقة التجديف التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف في دولة الكويت، إضافة إلى تكريم العريف محمد الشحي لفوزه بالمركز الثالث في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الجمهورية التركية.

من جهتهم، عبر المكرمون عن شكرهم لقائد عام شرطة عجمان على هذا التكريم، متمنين لشرطة عجمان وقيادتها دوام التميز.