نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00، والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة 19:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58، والمد الثاني عند الساعة 22:15، والجزر الأول عند الساعة 15:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:53.