نشكركم على متابعتكم خبر توجيه بتخصيص أرض لإنشاء حديقة بحي الشيخ سلطان بخورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لأهالي حي الشيخ سلطان في خورفكان.

كما وجه سموه، بلدية خورفكان بزراعة المنطقة الفاصلة بين الحي ومساكن العمال بساتر من الأشجار لتوفير الخصوصية للأهالي.

وأعلن سموه هذا التوجيه خلال برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.