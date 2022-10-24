نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تضبط عربياً تسبب في وفاة آخر دهساً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت شرطة الشارقة، شخصاً خمسينياً من الجنسية العربية. تسبب في حادث دهس لشخص في العقد الثالث من عمره من إحدى الجنسيات العربية، ليفارق الحياة على الفور.

ورود بلاغ إلى غرفة العمليات مساء يوم أمس الأحد، عند الثالثة عصراً يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون بالشارقة. تسبب في وفاة شخص، فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة عملياتها في البحث والتحري عن المتسبب. وفي أقل من 5 ساعات نجحت من تحديد هوية المتسبب، وتم إلقاء القبض عليه.

واعترف المتسبب وفق صحيفة “البيان”، بفعلته، مبرراً عدم توقفه واستمراره في طريقه لشعوره بالارتباك والخوف. وجاري تحويل القضية إلى الجهات المختصة.