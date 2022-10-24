نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم أكثر من647 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال. والتي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية شهر سبتمبر عام 2022.

ونجحت الحملة في إعطاء647 مليوناً و758 ألفا و365 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال 9 سنوات للأطفال في باكستان.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. ومتابعة سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية. نجحت منذ عام 2014 وحتى عام 2022، في إعطاء 647 مليونا و758 ألفا و365 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال. حيث بدأت الحملة في عام 2014 باستهداف 3 ملايين طفل، ليصل العدد إلى 17 مليون طفل مستهدف شهرياً خلال عام 2022.

وقدم صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، منذ عام 2011، مبلغ 376 مليون دولار. مساهمة من سموه للجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال. وبخاصة في الدول المستهدف بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.