نشكركم على متابعتكم خبر خليفة المحيربي رجل العقارات العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

منح منتدى المستقبل للاستثمارات العربية “FF2020AI”، مؤسس مجموعة الخليج للعربي للاستثمار بأبوظبي وعضو مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج خليفه سيف المحيربي لقب رجل العقارات العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني 2022، للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديراً لانجازاته ومنهجيته وخبرته الإدارية والاستثمارية.

ويعد خليفه سيف المحيربي من الشخصيات العربية القيادية الشابة في قطاع العقارات الإمارات والعربي والدولي، حيث استطاع تحقيق وقيادة مؤشرات النمو لمجموعته بالأخص في القطاع العقاري، عبر تعزيز رؤية متطورة واستراتيجية بعيدة النظر لأعمال المجموعة، ترتبط بالمرونة في استيعاب الازمات وفهم متغيرات الأسواق تحت وطاءة التذبذب في الاقتصاد العالمي وتبني منهجيات من التوسع في إبرام الشراكات وحيازة أصول عقارية متعددة في الإمارات وفي دول العالم.

ووصلت قيمة الصفقات العقارية التي أبرمتها مجموعة الخليج العربي للاستثمار التي يرأسها حتى الآن أكثر من 10 مليارات درهم إماراتي داخل وخارج الدولة، وذلك وفق الرؤية الايجابية لقوة الاقتصاد الإماراتي في ضوء البيئة الاستثمارية المزدهرة التي ارست ركائزها الصلبة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكن خليفة المحيربي من إنجاز عدد من عمليات الاستحواذ على حصص في شركات استثمارية في عدد من القطاعات التكنولوجية والرقمية والمصرفية والطبية في عدد من الدول العربية والأجنبية، وذلك ضمن استراتيجيته في التوسع وتنويع

الاستثمارات، بما يضيف مزيدا من الانجازات التي تمكن من تحقيقها مؤخرا.

كما يعد المحيربي وتقديرا لجهوده عضوا في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج وناشطاً ومؤثرا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العقارية العربية والعالمية.

بدوره أكد محمد شمس الدين رئيس ومؤسس منتدى المستقبل للاستثمارات العربية ومجموعة مجلة استثمارات الإماراتية أن دولة الإمارات الأكثر ثراء بقادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاستثمارية باتت منصة للكثير من قصص النجاح لاسيما

في القطاع العقاري.

وأضاف أن الإمارات باتت من دول العالم الريادية في نمو وازدهار القطاع العقاري، منوها بأن تصدر رجل الأعمال خليفة المحيربي لمؤشر ريادي في القطاع العقاري وفقاً لتصنيف منتدى المستقبل يعزز من الثقة في المراهنة على منجزات قادة الأعمال الإماراتيين وقيادرتها بروح مفعمة بالشباب والحماس للمبادرات

التوسعية في مختلف القطاعات.