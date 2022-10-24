نشكركم على متابعتكم خبر الإمارت تُهنئ رئيس الصين بإعادة انتخابه رئيساً للحزب الشيوعي الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة رئيساً للحزب الشيوعي الصيني لرئاسة اللجنة المركزية. ‏‎كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.