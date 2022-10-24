نشكركم على متابعتكم خبر الطاير يكشف نتائج المرحلة الأولى من الأنظمة المرورية الذكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. أن المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في الأنظمة المرورية الذكية، التي أنجزتها الهيئة في نوفمبر من عام 2020. ساهمت في زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق الرئيسة في إمارة دبي، بالأنظمة المرورية الذكية، من 11% إلى 60%.

وأشار إلى أن “الهيئة تعتزم في الفترة القادمة، تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، لاستكمال تغطية الطرق الرئيسة في الإمارة بنسبة 100%. ليرتفع إجمالي أطوال الطرق المغطاة بالنظام من 480 كيلومترا إلى 710 كيلومترات”.

وأضاف: “يعد مشروع تطوير وتوسعة الأنظمة المرورية الذكية، عنصراً رئيساً، في تحقيق توجهات حكومة دبي في التحول للمدينة الأذكى عالمياً. وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي”.

وتابع: “ساهم المشروع في تحسين رصد الأحداث بنسبة 63%، وتحسين زمن الاستجابة في الحوادث والحالات الطارئة بنسبة 30%، وتحسين زمن الرحلة بنسبة 20%. وذلك من خلال اللوحات الإلكترونية المتغيرة، إلى جانب الربط والتكامل مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، ومركز القيادة والسيطرة التابع لشرطة دبي”.