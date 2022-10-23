نشكركم على متابعتكم خبر حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد يهنئان أحمد بن محمد بمولودته هند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة قدوم مولودته هند بنت أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب ولي عهد دبي، عبر “إنستغرام”: “مبروك الحاسر.. أسأل الله تعالى أن يكتب لها سعادة الدارين”.

كما وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “نبارك قدوم هند بنت أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم أنبتها نباتاً طيباً، واجعلها قرة عين لوالديها”.