نشكركم على متابعتكم خبر شروط حصول أصحاب “أفكار المشاريع” على الإقامة الذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تمنح دولة الإمارات تصريح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لرواد الأعمال الأجانب من داخل الدولة أو خارجها، الذين يملكون مشروعاً أو فكرة مشروع اقتصادياً ذا طابع تقني أو مستقبلي قائماً على المخاطرة والابتكار وفق شروط محددة.

وينص ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والذي دخل حيز التنفيذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال الذين لديهم مشاريع أو خطط أعمال ناجحة من داخل الدولة أو خارجها في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة، ويقصد برائد الأعمال الأجنبي الذي يملك مشروعاً أو فكرة مشروع اقتصادياً ذا طابع تقني أو مستقبلي قائماً على المخاطرة والابتكار.

ويشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية لرائد الأعمال أن تتوافر فيه الأمور الآتية:

– أن يكون مالكاً أو شريكاً بمشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال معتمد لدى وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة، شريطة أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

– أن يكون حاصلاً على موافقة على فكرة مشروعه الريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.

– أن يكون مؤسساً من المؤسسين لمشروع أو مشاريع ريادية سابقة تم بيعه أوبيعها بقيمة إجمالية لا تقل عن 7,000,000 درهم، شريطة موافقة وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة.

– أن يكون لدى رائد الأعمال ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.