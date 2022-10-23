نشكركم على متابعتكم خبر بقيمة 350 ألف درهم.. شرطة عجمان تعيد مسروقات إلى أسرة في النعيمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إعادة ممتلكات سُرقت من منزل أسرة من الجنسية الآسيوية، وذلك خلال يومين فقط، محققة بذلك إنجازاً جديداً في فرض الأمن وتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وفي التفاصيل، أوضح المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة النعيمية الشامل يفيد بتعرض منزل عائلة من الجنسية الآسيوية للسرقة بعد مغادرتها المنزل وقت المساء في منطقة النعيمية، حيث عادت العائلة لتجد كل ما في المنزل مقلوباً رأساً على عقب، مع سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وممتلكات أخرى.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والبحث الجنائي ومسرح الجريمة والتحريات، ووصلت إلى موقع البلاغ في غضون أربع دقائق، وبمعاينة الموقع تبين أن الجناة دخلوا إلى المنزل من خلال النافذة، حيث قاموا بسرقة خزنة تحتوي على مبلغ 6000 درهم، ومصوغات ذهبية تقدر بقيمة 350 ألف درهم وبعض الأجهزة.

وبالبحث والتحري، وخلال يومين فقط، تم التوصل إلى أحد الجناة وضبطه في منطقة الراشدية وهو من الجنسية الآسيوية، حيث اعترف بارتكابه جريمة السرقة إلى جانب شخص آخر من نفس الجنسية وهو متواجد خارج الدولة، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يراقب المنزل مع شريكه منتظرين خروج العائلة، كما اعترف بمكان إخفاء المسروقات، وتم ضبطها وإعادتها كاملة باستثناء بعض المبالغ المالية البسيطة.

من جهتها، عبرت العائلة – على لسان الزوج على إذاعة الأولى – عن سعادتها العارمة وفخرها بشرطة عجمان وسرعة استجابتها للبلاغ وتعاملها الاحترافي مع القضية، باستعادة الممتلكات المسروقة في وقت قياسي، مؤكداً أن ثقته بدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية على مدار أربعين عاماً قضاها في الدولة كانت في مكانها، وأثبتت أنها الأجدر في تحقيق الأمن وحفظ الحقوق، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التميز والرفعة في مسيرتها الأمنية.