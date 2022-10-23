نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، والجزر الأول عند الساعة 18:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:08 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والثاني عند الساعة 02:40.