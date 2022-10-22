نشكركم على متابعتكم خبر نيابة أبوظبي تباشر التحقيق مع متهم بريطاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءات التحقيق مع متهم بريطاني صادر في حقه أمر ضبط دولي. بناء على طلب تسليم من السلطات الفرنسية المختصة، لاتهامه بجرائم غسل الأموال.

واتخذت النيابة العامة، الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد ضبطه في إمارة أبوظبي، بموجب النشرة الحمراء الدولية الصادرة وفق طلب السلطات الفرنسية. والخطاب الموجه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بشأن ضبط المتهم للتحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه بارتكاب جريمة غسل أموال.