نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يتوج فريق الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة القدم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

توج سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فريق الشارقة لكرة القدم، بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” موسم 2021 – 2022، عقب فوزه على الوحدة بهدف واحد دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وبحسب “وام”، حضر مراسم التتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد بتتويج لاعبي الشارقة بالكأس “الغالية” التاسعة في مسيرتهم، كما كرم سموه أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

وحصل فريق الوحدة على الميداليات الفضية المخصصة لأصحاب المركز الثاني في هذه البطولة.