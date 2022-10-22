نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يزور محمد الشرفاء بمنزله في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 أكتوبر 2022 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في منزله.

وبحسب “وام”، تبادل سموه الأحاديث الودية مع معالي محمد الشرفاء وأفراد أسرته والحضور الذين رحبوا بصاحب السمو رئيس الدولة .. معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بزيارة سموه وتقديرهم لحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن واهتمامه بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.