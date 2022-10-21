نشكركم على متابعتكم خبر “إعمار” تطلق برجاً جديداً في مجمع “إمارات ليفينج” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع برج “جولف هايتسك” أحدث إضافة من الأبراج السكنية في أعرق مجمع سكني فاخر في دبي “إمارات ليفينج” أو “إيميرتس ليفينج”، بالقرب من مدرسة ريجيت الدولية ومجمع الروضة “جرينز”.

ويتكون البرج من 43 طابقاً تشمل 277 وحدة سكنية تتضمن شققاً بغرف واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف.

وتتيح إعمار للمستثمرين جدولاً مرناً للسداد يتضمن 8 دفعات تشكل كل منها 10 % من ثمن الوحدة على أن يتم تسديد الـ 20 % المتبقية عند التسليم في ديسمبر 2026.