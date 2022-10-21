نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية تشيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيا أوريجولا وزيرة خارجية جمهورية تشيلي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

وبحسب “وام”، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية وتشيلي مشيرا إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

من جانبها عبرت معالي أنطونيا أوريجولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات.