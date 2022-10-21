نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستنكر تدخل السفير الهولندي في شؤون الأردن الداخلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير مملكة هولندا لدى الإمارات العربية المتحدة وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن.

وبحسب “وام”، أكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.