نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:57 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:23 والمد الثاني عند الساعة 07:43 والجزر الاول عند الساعة 13:38 والثاني عند الساعة 01:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 24 90 20

دبي 37 25 90 15

الشارقة 37 24 75 15

عجمان 36 25 75 20

أم القيوين 35 23 70 25

رأس الخيمة 36 22 70 20

الفجيرة 36 26 80 40

العـين 38 24 65 15

ليوا 39 22 90 20

الرويس 36 21 90 40

السلع 37 25 90 35

دلـمـا 34 27 75 50

طنب الكبرى 34 28 80 40

طنب الصغرى 34 28 80 40

أبو موسى 33 28 80 45.